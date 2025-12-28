Sábado – Pense por si

28 de dezembro de 2025 às 12:02

Repórter SÁBADO na íntegra: 22 famílias 'aprisionadas' em prédio de 11 andares sem elevadores

O calvário para as pessoas que habitam num prédio municipal gerido pela Gebalis começou há muitos anos e parece não ter fim à vista. As falhas constantes no funcionamento dos elevadores fazem com que ali ninguém consiga ter dignidade e qualidade de vida. A 15 de dezembro, um homem de 47 anos que entrou em coma teve de ser retirado através de uma grua pelos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

