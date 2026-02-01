Sábado – Pense por si

01 de fevereiro de 2026

Camiões de ajuda humanitária chegam à fronteira de Gaza após reabertura da passagem de Rafah

Vários camiões carregados com bens humanitários passaram pela passagem de Rafah, seguindo para inspeção no posto de Kerem Shalom antes de entrarem na Faixa de Gaza, numa operação que marca o avanço na entrega de ajuda após meses de bloqueio

