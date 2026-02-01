Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de fevereiro de 2026 às 13:24

Nevão histórico atinge Savannah enquanto EUA enfrentam uma grande tempestade de inverno

Imagens do nevoeiro mostram queda de neve rara em Savannah, Geórgia. Uma tempestade de inverno trouxe neve, gelo e temperaturas perigosamente baixas a grande parte dos Estados Unidos, com múltiplas áreas entrando em estado de emergência e enfrentando apagões e transtornos nos transportes.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.