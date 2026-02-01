Sábado – Pense por si

01 de fevereiro de 2026 às 12:22

Vive-se uma onda de solidariedade para ajudar famílias afetadas pelo mau tempo

Empresa no Algarve entrega lonas e telhas em Leiria. Apelo à população para donativos foi lançado nas redes sociais.

