Sábado – Pense por si

Vídeos
08 de março de 2026 às 15:39

Repórter SÁBADO: Área de servidão militar da NATO abandonada torna-se terra sem lei com construções ilegais

A área de servidão militar da NATO, em Fernão Ferro, na margem Sul do Tejo, foi criada em 1959 para garantir segurança à população, dada à proximidade de um armazém com material explosivo de grande capacidade. No entanto, os 165 hectares de terrenos rústicos que a compõem transformaram-se numa terra sem lei onde nascem construções ilegais e se desenvolvem atividades clandestinas. A Câmara Municipal do Seixal aponta o dedo ao Ministério da Defesa e à Marinha portuguesa, acusando-os de inércia e o Governo assume o risco iminente para centenas de famílias. Uma reportagem a não perder esta noite, no NOW.

