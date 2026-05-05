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05 de maio de 2026 às 15:30

Imagens mostram interior de cruzeiro retido em Cabo Verde após surto de hantavírus

O navio de cruzeiro Hondius permanece parado ao largo de Cabo Verde após um surto de hantavírus ter provocado pelo menos três mortes e sete casos de infeção a bordo. As autoridades de saúde impediram o desembarque enquanto decorrem avaliações médicas.

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