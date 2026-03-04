Sábado – Pense por si

04 de março de 2026 às 08:30

Reino Unido divulga vídeo de caças F-35 a abater drone sobre a Jordânia

O Ministério da Defesa do Reino Unido divulgou, esta terça-feira, imagens que, segundo afirma, mostram aviões F-35 britânicos a abater drones “hostis” no espaço aéreo da Jordânia, naquela que descreve como a primeira operação ativa deste tipo.

