Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de novembro de 2025 às 18:10

Rei Carlos III recebe veteranos em Windsor para assinalar os 80 anos do fim da 2.ª Guerra Mundial

O rei Carlos III e outros membros da família real receberam, esta terça-feira, no Castelo de Windsor, veteranos da Segunda Guerra Mundial, numa cerimónia que assinalou o 80.º aniversário do Dia da Vitória sobre o Japão, que pôs fim à Segunda Guerra Mundial.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana