22 de novembro de 2025 às 16:01

Recluso foge de prisão na Florida e é apanhado horas depois

Um detido de 39 anos fugiu da prisão de Sumter County enquanto trabalhava na cozinha, tendo abandonado parte do uniforme e roubado uma e-bike e um carro durante a fuga. A polícia mobilizou cães, drones e helicópteros e acabou por encontrá-lo escondido num lago, onde foi detido sem resistência.

