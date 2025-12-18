Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de dezembro de 2025 às 19:03

Sondagem dá primeiro lugar a André Ventura mas sem hipóteses à segunda volta e Gouveia e Melo cai para quinto lugar

A amostra da Intercampus é constituída por 611 entrevistas telefónicas, que foram realizadas entre dia 12 e 16 de dezembro.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente