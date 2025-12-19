Sábado – Pense por si

19 de dezembro de 2025 às 09:34Correio da Manhã

“Há mil e um motivos possíveis que possam ter levado a um desequilíbrio mental”: Manuel Rodrigues sobre Cláudio Valente

Comentador da CMTV diz que há a possibilidade do homem que matou físico Nuno Loureiro e dois estudantes da Universidade de Brown ter “sido posto de lado ou chumbado no doutoramento”.

