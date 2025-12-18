Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de dezembro de 2025 às 22:46

Alterações ao código contributivo: «É um escândalo», diz Fernando Medina

Ex-ministro das Finanças esteve no NOW para o seu comentário semanal.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)