Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de agosto de 2025 às 13:31

Quatro pessoas morrem em queda de ambulância aérea nos EUA

Avião de transporte médico caiu e incendiou-se, esta terça-feira, no estado norte-americano do Arizona. As vítimas mortais eram profissionais de saúde que se preparavam para acudir um doente.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)