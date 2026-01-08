Sábado – Pense por si

08 de janeiro de 2026 às 16:41

"Problemas da Saúde não se resolvem com demissões": Montenegro garante que ministra da Saúde fica no Governo

As declarações surgiram depois de, nas últimas 48 horas, três pessoas terem morrido por falta de socorro do INEM.

