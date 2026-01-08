Sábado – Pense por si

08 de janeiro de 2026 às 19:59

Vizinhos arriscam a vida para salvar família presa dentro de casa em chamas nos EUA

Imagens captadas por uma câmara de videovigilância mostram moradores a resgatar uma mãe e dois filhos de uma casa em chamas, esta terça-feira, no estado norte-americano de Maryland.

