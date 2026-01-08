Sábado – Pense por si

08 de janeiro de 2026 às 21:58

“A Gronelândia não é um produto”: Gronelandeses preocupados com intenções de Trump

Habitantes e líderes da Gronelândia expressaram preocupação e frustração depois de a administração Trump reforçar a intenção de assumir controlo estratégico da ilha autónoma dinamarquesa, defendendo o direito à autodeterminação.

