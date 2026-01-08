Sábado – Pense por si

08 de janeiro de 2026 às 20:00

Perseguição policial no Texas termina com carro capotado e suspeito detido

Um condutor tentou fugir a uma operação de trânsito, no estado norte-americano do Texas, levando a uma perseguição a alta velocidade que terminou com o veículo capotado. O suspeito ainda partiu o para-brisas e tentou escapar a pé, mas acabou detido.

