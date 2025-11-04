Sábado – Pense por si

04 de novembro de 2025 às 14:57

Príncipe William arregaça as calças e mostra dotes para o voleibol na praia de Copacabana

O Príncipe de Gales deu início, esta segunda-feira, a uma visita de cinco dias ao Brasil, antes de participar na COP30, e mostrou os seus dotes para o voleibol na famosa praia de Copacabana.

