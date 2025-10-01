Sábado – Pense por si

01 de outubro de 2025 às 15:58

Princesa Ana faz visita surpresa a Kiev

A irmã do rei Carlos III visitou várias zonas de Kiev, na terça-feira, acompanhada pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e pela primeira-dama, Olena Zelenska. Visita teve como objetivo chamar a atenção para as "experiências traumáticas das crianças que vivem na linha da frente do conflito".

