Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de janeiro de 2026 às 12:32

Protestos em várias cidades dos EUA após mulher ser morta por agente do ICE

Milhares de pessoas saíram à rua, na quinta-feira, em várias cidades norte-americanas, para exigir justiça para Renee Nicole Good, de 37 anos, a mulher que foi morta a tiro numa operação do Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas (ICE), em Minneapolis.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana