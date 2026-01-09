Sábado – Pense por si

09 de janeiro de 2026 às 15:15

“Que jovem mãe decide atirar o seu carro para a frente de agentes do ICE?”: JD Vance critica atuação de mulher morta pelo ICE

O vice-presidente dos EUA comentou, esta quinta-feira, em conferência de imprensa na Casa Branca, o caso da mulher morta às mãos do ICE em Minneapolis, sublinhando que esta é “vítima da ideologia de esquerda”.

