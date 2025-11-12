Sábado – Pense por si

12 de novembro de 2025 às 18:42

Primeiro-ministro diz que Conselho de Ministros aprovou criação de unidade antifraude no SNS

Luís Montenegro lembrou que o investimento para saúde é “incomportável”, mas que o Governo tem conseguido acomodá-lo em termos orçamentais.

