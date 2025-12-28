Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de dezembro de 2025 às 19:17

"É um privilégio receber um prémio de outra lenda do desporto": Novak Djokovic ganha distinção com chancela de Ronaldo

O tenista Novak Djokovic recebeu, este domingo, o primeiro prémio extra-futebol, com a chancela de Cristiano Ronaldo, o Globe Sports Award. O jogador de futebol português considerou Djokovic "um exemplo" e que ambos "têm histórias similares".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)