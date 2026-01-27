Sábado – Pense por si

27 de janeiro de 2026 às 14:40

Primeiro-ministro da Índia anuncia acordo de livre comércio com a União Europeia

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, anunciou, esta terça-feira, que a Índia e a União Europeia chegaram a um acordo de livre comércio.

