27 de janeiro de 2026 às 14:45

Jornalista da SÁBADO conta o que se passou na Assembleia da República: "Hugo Soares já nos ligou"

Tomás Guerreiro, o jornalista da SÁBADO que foi interpelado por três seguranças da Assembleia da República quando questionava deputados do PSD sobre as respetivas intenções de voto na segunda volta das presidenciais, relata tudo o que aconteceu.

