27 de janeiro de 2026 às 15:28

Mourinho: "Quando não tens nada a perder tens de ir com tudo... Ou matas ou morres de pé"

O Benfica encontra-se numa situação delicada para conseguir chegar a um lugar de acesso ao playoff da Champions. Para o último jogo da fase de liga com o Real Madrid, José Mourinho pediu coragem à equipa, lembrando que os encarnados não têm nada a perder.

