27 de janeiro de 2026 às 15:32

José Mourinho não ligou a Arbeloa: "O meu número de telefone é muito complexo"

Esta terça-feira, na conferência de antevisão ao jogo de amanhã com o Real Madrid (20h), da última jornada da Liga dos Campeões, José Mourinho foi questionado por um jornalista espanhol se ligou a Arbeloa (treiandor dos blancos) antes de este assumir o comando técnico da equipa principal dos merengues.

