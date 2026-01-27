Sábado – Pense por si

27 de janeiro de 2026 às 16:07

Deslizamento de terras na Sicília destrói casas e obriga à retirada de 1500 pessoas

Um deslizamento de terras, no domingo, obrigou à retirada de casa de mais de 1500 pessoas na cidade de Niscemi, na ilha italiana da Sicília. Várias habitações ficaram destruídas.

