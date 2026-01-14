Sábado – Pense por si

14 de janeiro de 2026 às 14:00

Primeira-ministra japonesa e presidente sul-coreano dão ‘concerto’ de K-pop

Depois de uma reunião centrada no reforço da cooperação política e económica, a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, e o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, protagonizaram uma ‘jam session’ de bateria com temas de K-pop.

