Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de março de 2026 às 15:12

Presidente de Israel diz que eventual perdão a Netanyahu terá de seguir a lei israelita

O presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou que “tudo está em cima da mesa” quanto a um eventual perdão ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas sublinhou que qualquer decisão terá de respeitar a legislação israelita. A posição surge após o apelo de Donald Trump, presidente dos EUA.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.