14 de janeiro de 2026 às 18:49

Praticante de parapente perde o controlo e cai no mar na Florida

Um homem de 52 anos fez uma aterragem forçada no oceano, ao largo de Singer Island, no estado norte-americano da Florida, depois de o parapente motorizado que pilotava perder altitude inesperadamente. O piloto saiu ileso e contou com a ajuda de banhistas e das equipas de resgate para regressar a terra.

