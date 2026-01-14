Sábado – Pense por si

14 de janeiro de 2026 às 20:41

Pequeno veado perdido atravessa a Golden Gate Bridge e pára o trânsito em São Francisco

O trânsito foi temporariamente interrompido na Golden Gate Bridge, no estado norte-americano da Califórnia, depois de um veado surgir inesperadamente a atravessar a ponte. O animal acabou por sair em segurança, permitindo que a circulação regressasse à normalidade.

