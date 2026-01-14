Sábado – Pense por si

14 de janeiro de 2026 às 19:39

Esquiadora estava a esquiar com o cão quando foi apanhada por uma avalanche

Imagens mostram o momento em que Ares Masip, uma esquiadora espanhola, é surpreendida por uma avalanche no Pic de l’Hortell, em Andorra, enquanto praticava esqui com o seu cão, Cim.

