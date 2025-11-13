Sábado – Pense por si

13 de novembro de 2025 às 22:54Now

"Precisamos de uma nova casa para a saúde", defende Catarina Martins

No NOW, a candidata presidencial Catarina Martins acrescentou que há "muito por resolver e mexer" na saúde em Portugal, mas garantiu: "Nunca vamos conseguir fazer uma casa nova pelo telhado".

