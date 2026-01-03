Sábado – Pense por si

03 de janeiro de 2026 às 11:38

Portugueses na Venezuela temem violência e agravamento da crise humanitária após explosões

Governo da Venezuela denunciou este sábado uma "gravíssima agressão militar" dos EUA. Trump anunciou que Nicolás Maduro e a esposa foram capturados e levados para fora do país.

