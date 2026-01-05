Sábado – Pense por si

Imagens de satélite mostram instalação militar em Caracas antes e depois dos ataques dos EUA

Imagens mostram Fuerte Tiuna, um grande complexo militar em Caracas, antes e depois da operação dos EUA durante a madrugada de sábado, que levou à captura do presidente Nicolás Maduro.

