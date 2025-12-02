Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de dezembro de 2025 às 22:32

Polícia recupera cão encontrado a vaguear numa estrada em Ohio

Um agente da patrulha rodoviária de Ohio, nos EUA, encontrou um cão solto no meio da estrada estatal 98 e bloqueou o trânsito para garantir a sua segurança. O animal, chamado Rufus, acabou por ser encaminhado para um vizinho, que o devolveu em segurança aos donos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)