14 de novembro de 2025 às 18:19

Polícia lança-se à água para salvar mulher que se afogava no rio em Nova Iorque

Um agente da polícia nova-iorquina não hesitou em saltar para a água gelada para salvar uma mulher que se encontrava em dificuldades no rio East, no estado norte-americano de Nova Iorque.

