01 de janeiro de 2026 às 13:02

Gouveia e Melo quer que 2026 seja "um novo despertar"

O candidato presidencial deseja, numa mensagem partilhada nas redes sociais, "um país próspero, livre e coeso" e elege a "lentidão da justiça", a habitação, saúde, educação e "problemas na segurança interna" entre os desafios a vencer em 2026.

