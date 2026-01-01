Sábado – Pense por si

01 de janeiro de 2026 às 13:10

André Ventura entra no novo ano ao som de Rocky e... a fazer flexões

Doze badaladas, doze flexões. Foi assim que André Ventura, ao som de 'Eye of the Tiger', do filme Rocky, entrou no novo ano. O candidato às Presidenciais partilhou o vídeo nas redes sociais, frisando que é assim que se tem de entrar em 2026, "com muita força"...

