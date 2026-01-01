Sábado – Pense por si

01 de janeiro de 2026 às 14:00

Igreja histórica de Amesterdão consumida pelas chamas na passagem de ano

Várias habitações foram evacuadas na madrugada de Ano Novo, depois de um incêndio de grandes dimensões ter consumido a igreja Vondelkerk, na capital holandesa. O edifício, construído em 1880, terá sido atingido por fogo de artifício.

