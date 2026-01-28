Sábado – Pense por si

28 de janeiro de 2026 às 18:45

Polícia lança gás lacrimogénio contra manifestantes na Nigéria

A polícia nigeriana usou gás lacrimogéneo para dispersar um protesto, esta quarta-feira, em Lagos. Os manifestantes exigem compensações após a demolição das suas casas e acusam o governo estadual de avançar com os despejos sem aviso prévio, indemnizações ou soluções de realojamento.

