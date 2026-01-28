Sábado – Pense por si

28 de janeiro de 2026 às 15:20

Municipal de Leiria danificado

Continuam a chegar imagens da destruição em Leiria. A depressão Kristin provocou danos significativos em várias estruturas do município.

