28 de janeiro de 2026 às 14:40

Estádio de Leiria danificado pelo mau tempo

Leiria é uma das zonas mais afetadas pelo mau tempo desta quarta-feira e nas redes sociais são muitas as imagens que mostram o estado em que ficou o estádio Dr. Magalhães Pessoa na sequência das fortes rajadas de vento desta madrugadada.

