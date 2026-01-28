Sábado – Pense por si

Vídeos
28 de janeiro de 2026 às 17:00

"Árvore caiu a cinco metros da cama da minha filha": Palacete de José Cid muito danificado devido ao mau tempo

Os danos verificaram-se sobretudo na capela da casa do cantor em Mogofores, em Anadia, quando um enorme pinheiro centenário caiu durante a madrugada. José Cid fala num episódio "muito triste" e diz que árvore caiu a cinco metros da cama onde a filha dormia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)