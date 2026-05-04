Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de maio de 2026 às 17:30

Acidente com “monster truck” faz pelo menos três mortos na Colômbia

Um espetáculo de carros “monster truck” acabou em tragédia, este domingo, em Popayán, na Colômbia, quando um condutor perdeu o controlo do carro e atropelou várias pessoas que assistiam ao evento. Pelo menos três pessoas morreram e 38 ficaram feridas.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30