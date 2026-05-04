Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de maio de 2026 às 18:15

“A UE estará ao lado da Ucrânia durante o tempo que for necessário”, garante António Costa

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que o apoio à Ucrânia continua a ser uma das principais prioridades da União Europeia, até que seja alcançada uma paz “justa e duradoura”. O discurso surge no contexto da 8.ª cimeira da Comunidade Política Europeia, que decorre esta segunda-feira em Erevan, na Arménia.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30