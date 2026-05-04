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04 de maio de 2026 às 18:13

Como é o navio cruzeiro onde morreram três pessoas vítimas de surto de hantavírus?

O navio m/v Hondius, onde três pessoas morreram infetadas com hantavírus durante uma viagem da Argentina para Cabo Verde, tem sete andares, 80 cabines e uma capacidade máxima de 170 passageiros.

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