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04 de maio de 2026 às 19:50

Incêndio florestal no Arizona consome quase 400 hectares

Um incêndio deflagrou no sábado, no estado norte-americano do Arizona, e já consumiu quase 400 hectares de área florestal.

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