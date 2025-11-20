Sábado – Pense por si

20 de novembro de 2025

Polícia detém burlão após reportagem do Repórter SÁBADO

Um homem de 48 anos foi detido pela Polícia Judiciária por ter burlado e vendido o mesmo imóvel a várias pessoas. Isto acontece depois da investigação do Repórter Sábado, do NOW. O burlão conseguiu lucrar mais de três milhões de euros.

